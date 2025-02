Na domu je skrival drogo in denar

Policisti so na podlagi sodne odredbe včeraj opravili hišno preiskavo pri 39-letnem moškem v občini Šempeter-Vrtojba. Med hišno preiskavo so zasegli različne predmete, v katerih je bila kristalna snov (sum na amfetamine). Našli so še vrečko z delci posušene zelene rastline in vrečko s tabletkami, kartonaste škatle z večjo količino manjših vrečk, ki se uporabljajo za pakiranje in nadaljnjo preprodajo droge, ter več steklenih posod, ki se uporabljajo za izdelavo droge. Zasežene snovi in rastlinske delce so poslali v analizo. Med preiskavo so našli in zasegli tudi denar. Policisti bodo 39-letnega osumljenca kazensko ovadili.