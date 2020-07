Na festivalu Amidei tudi vrhovski pust

V parku palače Coronini v Gorici se je v četrtek, 16. julija, začel festival za nagrado za najboljši scenarij Sergio Amidei. Po uvodnih pozdravih so predvajali dva kratka filma iz arhiva krajevnih amaterskih posnetkov, ki jih hrani goriška Mediateka, restavrirali pa so jih v laboratoriju Camera Ottica. Na sporedu sta bila šestminutni posnetek pusta na Vrhu leta 1981, ki ga je posnela in režirala Olivia Averso Pellis: videti je značilne vrhovske pustne like, fanta, pupo in pepeljuharje, ki mimoidoče lovijo z nogavicami, polnimi pepela. Iz še bolj oddaljenega časa pa je bil drugi kratki film. Gino Pozzati je leta 1952 in 1953 namreč posnel življenje na ulicah v Stražcah in Podgori: videti je bilo pokrajino, ki je bila manj gosto naseljena, med sprehodom pa je Pozzati posnel prebivalce. Posebej zanimiv je tudi posnetek procesije Rešnjega telesa, ki je potekala po Verdijevem korzu in pri kateri je sodelovalo na stotine ljudi. Otroci in mladi raznih skupnosti so, vsi enako oblečeni, v sprevodu šli skozi osrčje mesta, pri tem pa jih je spremljala številna publika. Kratkima filmoma je sledilo predvajanja prvega filma, ki se poteguje za nagrado, Hammamet Giannija Amelia, v katerem sledimo zadnjemu obdobju življenja italijanskega politika Bettina Craxija.