Na festivalu In\Visible Cities o nadgrajeni resničnosti

Nadgrajena resničnost bo osrednja tema 8. multimedijskega festivala In\Visible Cities, ki bo potekal od 27. avgusta do 11. septembra na Goriškem in na Tržaškem. Festival, ki za promocijo in ovrednotenje naravnega in urbanega okolja sega po različnih umetniških in multimedijskih vsebinah, organizira združenje Quarantasettezeroquattro s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Na programu festivala, ki bo povezal tehnologijo, glasbo, ples in gledališče, je 32 dogodkov. Po uvodu na Tržaškem se od 2. do 4. septembra festival seli v Gorico. V petek, 2. septembra, ob 16., 17.30 in 19. uri bo v parku Basaglia dogodek Esercizi di rivoluzione; med potujočo predstavo bodo udeleženci, opremljeni s slušalkami, odkrivali Basaglievo revolucijo in kraje, kjer se je dogajala. Istega dne ob 18. uri bo v Eda Centru v Novi Gorici zvočna predstava 17 selfijev s konca sveta (17 selfie dalla fine del mondo). Sodelujoči bodo na podlagi pričevanj, fotografij in zapisov razmišljali o bodočnosti človeštva. V soboto, 3. septembra, ob 17. uri bodo v Parku miru na Sabotinu organizirali zvočno doživetje: udeleženci se bodo sprehajali po meji, ki prečka Sabotin, in odkrivali njen pomen. Isti dan ob 21. uri bo z začetkom na goriškem Travniku na vrsti dogodek I-Dedalo, multimedijski potujoči dogodek, ki bo publiko popeljal na odkrivanje mesta Gorice. Vsak udeleženec bo lahko izbiral različne multimedijske vsebine, ki ga bodo na podlagi izbir popeljale do 17 različnih ciljev. V nedeljo, 4. septembra, ob 18. uri bo v Raštelu dogodek Open doors Botteghe digitali: štiri nastope in umetniške instalacije bodo sooblikovali mladi umetniki, ki sodelujejo pri projektu Digital Manufacturing 2022. Od 7. do 11. septembra se bo festival In\Visible Cities nadaljeval v Gradišču.

Podrobnosti o programu so objavljene na spletni strani invisiblecities.eu. Dogodki so brezplačni, zaželena je prijava na spletni strani www.invisiblecities.eu/invisiblecities22.