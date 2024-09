Na goriškem 83 prvošolcev in 142 malčkov

Kljub deževnemu začetku je prvi dan pouka na slovenskih osnovnih šolah in vrtcih doberdobskega in goriškega ravnateljstva potekal v veselem in sproščenem vzdušju. Okrašene učilnice je prvič obiskalo 83 prvošolcev in 142 malčkov, od katerih jih bo 20 obiskovalo pomladna oddelka. Skupno so danes v goriških in doberdobskih šolah in vrtcih sprejeli 847 otrok.

V osnovni šoli Prežihovega Voranca v Doberdobu je prvošolce pričakala tudi nova zidna poslikava, ki jo je čez poletje na pobudo vodje uprave doberdobskega ravnateljstva Petre Devetak ustvarila Anika Tosolini. V vrtcu Mavrica v Bračanu, kjer so letos zabeležili 17 vpisov, so odprli dodatni oddelek.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.