Na Goriškem dela po hudi ujmi še ni konec

Na Goriškem danes še naprej odpravljajo posledice hude vremenske ujme, ki je v noči na ponedeljek prizadela tamkajšnje kraje. V Bračanu so po plazu, ki je zasul tri hiše, našli trupli obeh pogrešanih, gasilci pa še niso zapustili prizorišča. Več ekip izvaja različne ukrepe za zavarovanje območja, kjer je prišlo do plazu, so sporočili.

200 gasilcev na terenu

V zaselku Versa na območju občine Romans so ponoči zaključili evakuacijo oseb, ki so zaradi poplav ostale ujete na lastnih domovih. Od jutranjih ur dalje odstranjujejo vodo s poplavljenih predelov.

Medtem se bližajo h koncu tudi intervencije na Videmskem. Trenutno je na delu več kot 200 gasilcev, krajevnim enotam so na pomoč priskočile še tiste iz Lombardije, Veneta in Emilije - Romanje.