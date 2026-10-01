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Politika

Janez Janša v ponedeljek v Rimu pri Giorgii Meloni

Predsednik slovenske vlade bo pred tem uradno obiskal Vatikan

Sandor Tence |
Rim |
1. okt. 2026 | 9:24
    Janez Janša v ponedeljek v Rimu pri Giorgii Meloni
    Janez Janša in Giorgia Meloni na arhivskem posnetku( Arhiv )
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Predsednik slovenske vlade Janez Janša bo ponedeljek, 5.oktobra uradno obiskal Vatikan, pot v Rim bo izkoristil tudi za srečanje z italijansko premierko Giorgio Meloni. Na sestanku v Palači Chigi bo tekla beseda o meddržavnih odnosih in v tem sklopu tudi o slovenski manjšini v Italiji. Janša je pred kratkim čestital italijanski kolegici, kot je zapisal, za zgodovinski dosežek vodenja najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike. Giorgia Meloni se je odzvala na čestitko slovenskega premierja, se mu zahvalila ter ga v odgovoru označila za prijatelja in zaveznika, s katerim deli številne vrednote.

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