Janez Janša v ponedeljek v Rimu pri Giorgii Meloni

Predsednik slovenske vlade Janez Janša bo ponedeljek, 5.oktobra uradno obiskal Vatikan, pot v Rim bo izkoristil tudi za srečanje z italijansko premierko Giorgio Meloni. Na sestanku v Palači Chigi bo tekla beseda o meddržavnih odnosih in v tem sklopu tudi o slovenski manjšini v Italiji. Janša je pred kratkim čestital italijanski kolegici, kot je zapisal, za zgodovinski dosežek vodenja najdlje trajajoče vlade v zgodovini italijanske republike. Giorgia Meloni se je odzvala na čestitko slovenskega premierja, se mu zahvalila ter ga v odgovoru označila za prijatelja in zaveznika, s katerim deli številne vrednote.