Na Goriškem Krasu drevesa posadila tudi Robert Golob in Tina Gaber

V bližini Renč na Goriškem Krasu, so v okviru vseslovenske prostovoljske akcije danes posadili približno 900 sadik hrasta in posejali 24 kilogramov semen avtohtonih listavcev, poročajo Primorske novice. Akcije sta se udeležila tudi premier Robert Golob in Tina Gaber.

Na že četrti vseslovenski prostovoljski akciji Pomladimo gozdove, ki jo organizira družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), so prostovoljci iz vse Slovenije sadili mlada drevesa na petih lokacijah po Sloveniji. V bližini Renč na Goriškem Krasu je več kot 200 prostovoljcev v družbi premierja Roberta Goloba in Tine Gaber posejalo še 24 kilogramov semen različnih drevesnih vrst.

»Lani poleti je bilo na Krasu grozno in še zdaj ko človek pride na Kras, ga malo strese, ko vidi posledice in se spomni, kako je bilo. Hkrati pa zdaj, ko je pomlad, je eno upanje, ko vidiš, da vse brsti, da bo mogoče škoda manjša, kot je kazalo, in da si bo narava sama opomogla. Naša dolžnost pa je, da ji pomagamo,« je za Primorske novice povedal Golob in pohvalil prostovoljske akcije, v okviru katerih lahko vsakdo pomaga pri obnovi Krasa.