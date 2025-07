Na Goriškem pustošilo neurje (foto)

Močno neurje, ki se je okrog 17. ure, razbesnelo nad osrednjim in severnim delom goriške pokrajine je povzročilo kar nekaj težav v prometu in ponekod tudi škode.

Veter je podiral drevesa v Fari, v Gradišču, na Majnicah in v Zdravščinah, poleg tega tudi v Gorici - na Rojcah, v Ulici Barca in tudi v mestnem središču. Nekaj velikih odlomljenih vej je na Korzu Italija v Gorici padlo na tri parkirane avtomobile in pri tem povzročilo večjo gmotno škodo. Zaradi odlomljenih vej je bil Korzo Italija nekaj časa zaprt za promet, ravno tako zaprtih je bilo tudi nekaj ulic in cest v občinah Gradišče, Fara in Zagraj.

V zelo kratkem času je mestoma padlo preko 35 milimetrov dežja, sunki vetra so presegli hitrost 90 kilometrov na uro.