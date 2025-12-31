Na Goriškem silvestrovanja v znamenju glasbe

Silvestrska noč bo v Gorici, Novi Gorici in Tržiču potekala v znamenju glasbe, zabave in tudi mraza. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo v noči na jutrišnji dan temperature spustile za kakšno stopinjo pod ničlo, zaradi česar je za udeležence silvestrovanj na prostem na mestu nasvet, naj se opremijo s toplimi oblačili, kapami in rokavicami.

Na goriškem Travniku so v prejšnjih dneh že postavili oder, in sicer na novi lokaciji med božično jelko in cerkvijo sv. Ignacija. Včeraj so ga uspešno preizkusili z dogodkom Voglio tornare negli anni 90. Današnje silvestrsko praznovanje se bo začelo ob 22. uri s skupino SOS Live Band, ki bo postregla z vrsto italijanskih in mednarodnih uspešnic. Tik pred polnočjo bodo na oder za pozdrav in voščilo stopili predstavniki goriške občine, ki je program letošnjih prazničnih dogodkov sestavila s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, Ministrstva za kulturo in Trgovinske zbornice, s prispevkom podjetij Witor’s in Perfetti Van Melle ter v sodelovanju z raznimi društvi, med katerimi je v prvi vrsti Pro Loco. Polnoči bo sledil petnajstminutni ognjemet, ob zaključku katerega bo na sporedu El Miami Show. Nastopajoči prihajajo s Kube, iz Italije, Dominikanske republike in Venezuele, glasbo bosta vrtela didžeja Shadai in Sale Sanchez iz radia Piterpan. Večer bo vodila Linda Fiore. Drsališče bo odprto do 23.30, stojnice s kulinaričnimi specialitetami pa za celotno trajanje praznovanja.

Na Travniku največ 4500 ljudi

Kot znano bo dostop na Travnik iz varnostnih razlogov omejen na 4500 ljudi, podobno kot se je pred dnevi zgodilo za koncert, ki so ga izpeljali v sodelovanju z radiom RTL 102.5. Vstop bo brezplačen, z goriške občine priporočajo udeležencem, da na prizorišče pridejo pravočasno. Dostop bo urejen skozi tri vhode, ki bodo postavljeni v ulicah Roma, Oberdan in Arcivescovado, medtem ko bo prizorišče mogoče zapustiti tudi preko Raštela in Mamelijeve ulice. Prepovedano bo vnašanje steklenih in porcelanastih predmetov, pločevink, steklenic z zamaškom, ostrih predmetov in petard. Župan Rodolfo Ziberna je v prejšnjih dneh podpisal odlok, na podlagi katerega je od torka, 30. decembra, do petka, 2. januarja, po vsej občini prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov. Jutri, 1. januarja, ob 18. uri bo na Travniku nastopil komik Gene Gnocchi.

Drevi bodo za silvestrovanje na prostem poskrbeli tudi v Novi Gorici. Oder, kjer bo ob 22.30 nastopila skupina Mambo Kings, je nameščen v Kidričevi ulici, zraven mestne hiše. Jutri, 1. januarja, ob 18. uri bo koncert Romantico Acustico & Vox Diversa. Vstop je za vse dogodke, ki so se sicer začeli že pred nekaj dnevi, prost.

V Tržiču bo drevi silvestrovanje na prostem na Trgu Republike. Ob 21. uri se bo začel dogodek 90 Special, ki bo še posebej posvečen glasbi iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Med dogodkom bo poklon Gigiju D’Agostinu Voyager - La Fabbrica del Suono. Tudi v Tržiču velja prepoved vnašanja na prizorišče stekla in steklenic.