Pri Banih odslej lažje iz vasi na glavno cesto

Zaprtje banovskega nadvoza, ki z deželne ceste TS1 (med Opčinami in Trebčami) vodi k Banom, bo predvidoma trajalo mesec dni, do takrat pa bo za vhod v vas oziroma izhod iz nje veljala nova in začasna prometna ureditev, so povedali tehniki Enote za deželno decentralizacijo (EDR), ki so bili danes dopoldne na delu na deželni cesti 35.

Zaradi zaprtja banovskega nadvoza, ki potrebuje sanacijo, je bil izhod iz vasi v smeri proti Opčinam oziroma Trebčam od prejšnjega četrtka onemogočen. Izhod (tako kot vhod) pa je od danes možen tudi z deželne ceste 35. Po širši enosmerni cesti pod mostom je tako kot običajno možno zaviti v vas, po naslednji, ožji cesti, ki je doslej ravno tako služila le za vhod v vas, pa bo možen izključno izhod. Od tu bodo morali vozniki obvezno zaviti proti desni, in sicer iz varnostnih razlogov, saj je na drugi strani ceste drugo križišče, so pojasnili pri EDR.

Banovski nadvoz so zaprli prejšnji četrtek, potem ko so odkrili, da prehod skozi to pot ni varen. Dotrajani so namreč spoji med opornim zidom vozišča in mostno konstrukcijo, poleg tega so potrebna druga manjša popravila. Podpredsednik rajonskega sveta za vzhodni Kras Matia Premolin (Slovenska skupnost), ki pobliže sledi zadevi, je Občino Trst pozval, naj se ob novi prometni ureditvi zagotovi tudi vhod avtobusa javnega prevoznika Trieste Trasporti v vas. Nadvoz pa naj se odpre za kolesarje in pešce, ki bi tako lažje prišli do bližnjega avtobusnega postajališča.