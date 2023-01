Na goriškem sodišču manj kot polovica potrebnega osebja

Med štirideset in petdeset odstotkov predvidenega osebja je zaslužno za to, da goriško sodišče še naprej deluje. Število sodnikov je skladno s potrebami, osebja na sodišču in tožilstvu pa je veliko manj od tega, kar predvideva zakonodaja.

Storitev ne jamčijo

Osebje, ki je zaposleno na goriškem sodišču – približno 30 do 40 ljudi – se je včeraj zjutraj med 11. uro in poldnevom udeležilo shoda, s katerim so opozorili na vse hujšo kadrovsko stisko, ki hromi delovanje sodišča in zaposleno osebje postavlja pod izreden pritisk. »Tu smo, da opozorimo na vse hujše razmere goriškega sodišča, kjer osebje ne uspe več jamčiti storitev, ki jih pričakujejo občani,« je povedal Enrico Acanfora, predstavnik sindikata ConfsalUnsa. Pomanjkanje osebja tare vse urade: na sodišču že od leta 2020 primanjkuje vodja, na 38 mest, ki so predvidena, pa je kritih samo 22. Od teh sta dve osebi odsotni zaradi materinskega dopusta, tako da delo dejansko opravlja 20 oseb, kar je 52,6 odstotka predvidenega kadra. Še slabše podatke beležijo na uradu tožilstva, kjer imajo enega upravnega direktorja (morali bi jih imeti tri), na predvidenih 28 zaposlenih lahko računajo na enajst oseb. Dejansko tožilstvo deluje z manj kot 40 odstotki predvidenega osebja. »To na primer pomeni, da osebje pride v službo zjutraj in ne ve, ob kateri uri se bo delo zaključilo, ali sploh ne more na pavzo za kosilo,« je obrazložil Salvatore Montalbano iz sindikata Cisl FP.

Najbolj dramatično situacijo pa beležijo v uradu mirovnega sodnika. V tem primeru delo osebja ne obsega samo goriške občine, temveč tudi Gradišče inTržič. Štirje zaposleni skrbijo za vse postopke tega širokega območja. »Njihovo delo pa v veliki meri bremenijo primeri iz centra za repatriacijo nezakonitih priseljencev iz Gradišča. V samem letu 2022 je ta urad obravnaval 1413 primerov, ki zadevajo osebe iz tega centra,« je še poudaril Acanfora. »Škandalozno je dejstvo, da med zadnjimi zaposlitvami, ki so potekale na državni ravni v mesecu septembru, ni niti ena oseba bila namenjena goriškemu sodišču. Ali pravosodno ministrstvo ve, kje je Gorica? Ali ima pri srcu to mesto?« se je retorično vprašal Acanfora. Bitka za kadrovsko okrepitev goriškega sodišča se bije tako na državni kot na deželni ravni.