Na Goriškem večina osnovnošolcev nadaljuje šolanje v slovenščini

Slovenski prvostopenjski srednji šoli v Gorici in Doberdobu bo v prihodnjem šolskem letu predvidoma skupno obiskovalo 283 otrok, 48 manj kot letos. Na splošno pa sta tako ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček kot ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig z vpisi za prihodnje šolsko leto zadovoljna, saj se je večina učencev osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Goriškem vsekakor odločila za nadaljevanje šolske poti v slovenskem jeziku. Nezanemarljivo število se jih je vpisalo na dvojezično šolo v Špetru, nekateri pa so izbrali italijanske nižje srednje šole.

Precejšen osip so zabeležili na prvostopenjski srednji šoli Ivan Trinko. Osnovne šole Otona Župančiča iz Gorice, Josipa Abrama iz Pevme, Frana Erjavca iz Štandreža, Alojza Gradnika iz Števerjana in Ludvika Zorzuta iz Bračana štejejo namreč skupno 62 petošolcev, prvi razred šole Trinko pa bo v naslednjem letu predvidoma obiskovalo 46 učencev. »Če se osredotočim samo na šolo Trinko, nisem najbolj zadovoljen z vpisi, ker bomo po vsej verjetnosti imeli s temi številkami eno paralelko manj, torej dve namesto običajnih treh,« pravi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig. Sicer dodaja, da je splošna slika dobra, saj so razen zelo redkih izjem vsi ostali v slovenskem oz. dvojezičnem okolju. Kar šest učencev iz osnovne šole v Bračanu je namreč izbralo dvojezično prvostopenjsko srednjo šolo Pavla Petričiča v Špetru. Zelo malo pa jih je letos izbralo italijansko šolo. »Osip zadeva torej šolo Trinko, vendar če pogledamo na splošno, smo obdržali skoraj vse učence,« razlaga Clodig.

Na celotnem številu učencev slovenske prvostopenjske srednje šole v Gorici se sicer pozna, da smo bili v zadnjih letih priča številčno bogatim letnikom, katerim sledijo postopoma spet nekoliko manj številčni. Letnik 2011, ki bo imel letos malo maturo in je prvi razred prvostopenjske srednje šole obiskoval v šolskem letu 2022/2023, šteje na šoli Trinko kar 93 učencev. Letnik 2014, ki bo prvi razred obiskoval v šolskem letu 2025/2026, pa bo obiskovalo 46 učencev - polovica letnika 2011. To se pozna tudi na skupnem številu učencev na šoli. Letos jih je šola Trinko štela 237, v naslednjem šolskem letu pa jih bo predvidoma 188.