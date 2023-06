Na Goriškem za trajne dobrine porabili najmanj

Nekdanja goriška pokrajina je v Furlaniji - Julijski krajini sicer prva po porastu povprečnega osebnega dohodka, a zadnja po potrošnji za nakup trajnih dobrin, kot so npr. novi ali rabljeni avtomobili, pohištvo, gospodinjski stroji, telefoni, bela tehnika in drugo. To izhaja iz raziskave opazovalnice banke Findomestic, posvečene pregledu položaja v zvezi z nakupom trajnih dobrin v FJK v letu 2022. Pri banki ugotavljajo, kako je potrošnja na deželni ravni v primerjavi z letom 2021 upadla za tri odstotke, kar sicer presega državno povprečje, hkrati pa je to manj od povprečnega padca v deželah italijanskega severovzhoda.

V FJK se je v letu 2022 za nakup trajnih dobrin porabilo 1.583.000.000 evrov, kar znaša tri odstotke manj v primerjavi z letom prej, ko je poraba znašala 1.632.000.000 evrov. V istem obdobju je povprečni letni osebni dohodek zrasel za 6,9 odstotka oz. z 22.268 na 23.811 evrov. Največji porast so s tem v zvezi kot že rečeno zabeležili na Goriškem, kjer je v letu dni povprečni dohodek zrasel za 7,7 odstotka, konkretno s 17.688 na 19.050 evrov. S tem je Goriška sicer presegla državno povprečje rasti, ki znaša sedem odstotkov, po osebnem dohodku kot takem pa je še vedno na zadnjem mestu v FJK ter pod italijanskim povprečjem, ki je lani znašalo 21.634 evrov.

Z lanskimi 177 milijoni evrov, ki so jih Goričani porabili za nakup trajnih dobrin, pa se je Goriška prav tako uvrstila na zadnje mesto po potrošnji na tem področju. V primerjavi z letom 2021, ko je bilo porabljenih 182 milijonov, je potrošnja padla za 3,1 odstotka, kar je rahlo nad deželnim povprečjem. Na Tržaškem so lani porabili 314 milijonov evrov, kar znaša 2,8 odstotka manj kot leto prej, na Videmskem 698 milijonov (za 3,3 odstotka manj kot leto prej), na Pordenonskem pa 395 milijonov evrov, kar je za 2,4 odstotka manj kot leto prej.

Posamezna družina je na Goriškem lani za nakup trajnih dobrin porabila 2662 evrov. V primerjavi z letom 2021 je lani upadel zlasti nakup električnih naprav (šest milijonov evrov oz. 18,2 odstotka manj), računalniške tehnologije (ravno tako šest milijonov oz. 13,2 odstotka manj) ter novih in rabljenih avtomobilov (33 in 46 milijonov oz. 12,4 in 7,3 odstotka manj). Povečal pa se je nakup motornih koles (lani pet milijonov evrov oz. 6,2 odstotka več kot leto prej), pohištva (49 milijonov oz. 8,3 odstotka več), telefonije (16 milijonov oz. 3,2 odstotka več) in gospodinjskih strojev (ravno tako 16 milijonov evrov oz. 1,3 odstotka več kot v letu 2021). Če povzamemo, sektorja vozil in pohištva predstavljata s svojimi skupno 133 milijoni evrov levji delež porabe goriških potrošnikov na področju nakupa trajnih dobrin v preteklem letu.