Na goriški urgenci aretirali moškega na begu

Pretekli petek so karabinjerji posredovali na urgenci goriške bolnišnice, od koder so jih poklicali zaradi močno vznemirjene osebe, ki je povzročala preplah med prisotnimi in zdravstvenim osebjem. Moškega so na kraju postopno umirili in se z njim pogovorili, pri čemer so ga v popolni varnosti legitimirali. Odkrili so, da je že tri leta na begu.Sodišče iz Turina ga je zaradi ropa obsodilo na desetmesečno zaporno kazen. Junija 2022 je skupaj s sostorilcem napadel dekle, ki se je vračalo domov. Od nje sta zahtevala denar, pri čemer pa se jima je odločno uprla. Uspela sta ji odtrgati in ukrasti zlato verižico, ki jo je nosila okoli vratu.

Moškega so karabinjerji odvedli na poveljstvo in nato v zapor.