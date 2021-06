Na Gradini spet sprejemajo obiskovalce

Po šestmesečnem premoru je včeraj popoldne zopet odprl svoja vrata sprejemni center Gradina v Doberdobu. Furlanska zadruga Pavees je aprila prevzela upravljanje centra in naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera, od včeraj pa sta ponovno na voljo muzej in bar. »Potrudili smo se, da bi lahko ponovno zagnali dejavnost istočasno s svetoivanskim kresom, ki bo danes (včeraj, op. p.) ob 21. uri. Krajanom smo želeli ponudili nekaj storitev,« nam je povedal predsednik zadruge Luca Sicuro. »Pripravili smo se na novo odprtje. Kres se nam je zdela dobra priložnost, da se zahvalimo za podporo in izrečemo ponovno dobrodošlico domačinom,« je še razložil.

Prihodnji teden, v soboto, 3. julija, pa bo na vrsti še uradno odprtje restavracije. »Obratovala bo vse konce tedna, od petka do nedelje, in bo ponujala tako krajevne jedi kot tudi drugačno hrano. Zelo smo zadovoljni, saj smo si že dalj časa želeli upravljati ta center, med nami je veliko navdušenja za projekt,« dodaja predsednik zadruge. Ob uradnem odprtju bodo tudi predstavili nekatere dogodke, ki jih načrtujejo za obiskovalce sprejemnega centra in naravnega rezervata. »V pripravi imamo številne vodene oglede, ki jih bodo razvili naši vodiči. Pozornost bomo posvetili raznim področjem: geologiji, značilnostim tega območja, prvi svetovni vojni ... Na programu imamo tudi večerne dogodke, posvečene naravi in ponovnemu odkrivanju rezervata. Za jesen pripravljamo tudi razne dejavnosti za šole,« zaključuje Luca Sicuro.