Na grajskem griču našli tudi ostanke iz železne dobe

Med prekvalifikacijo in reorganizacijo zelenih površin pri Pokrajinskih muzejih v goriškem grajskem naselju so delavci naleteli na dva stara zidova, predvidoma iz poznega srednjega veka in moderne dobe, najdbe pa namigujejo tudi na naselbine iz prazgodovinskega obdobja.

Deželna muzejska ustanova Erpac je včeraj sporočila novico o najdbi, do katere je prišlo na območju muzejev, ki jih ustanova upravlja. Za najdbe se je takoj pozanimalo spomeniško varstvo, ki je ugotovilo, da je eden izmed najdenih zidov posebej zanimiv. Njegova spodnja struktura je namreč segala vse do plasti naravnega fliša. Skala je v tej točki bila posebno zaznamovana: zareze mogoče kažejo na njeno prepletanje s strukturami iz kakega drugega materiala, ki se do današnjih dni niso ohranile. Skalo je pokrivala tanka plast gline, v kateri so zasledili fragmente iz keramike, ki so jih datirali približno v 8. stoletje pred Kristusom. Celotno plast pa zaznamujejo madeži rdečkaste barve, ki so po vsej verjetnosti posledica izpostavljenosti ognju. Zbrani podatki namigujejo na prisotnost prazgodovinske naselbine na območjih, ki so v bližini gradbišča. Omenjena zidova pa sta vezana na kasnejša obdobje, ko so grajski grič terasirali.