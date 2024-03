Na gregorjevo se ptički ženijo...

Včeraj, na dan pred godovanjem sv. Gregorja, je osnovno šolo Josipa Abrama v Pevmi obiskal agronom, publicist, kulturni in prosvetni delavec Danijel Čotar, ki je učencem podrobno spregovoril o pticah in starih običajih v zvezi z gregorjevim.

Prav v tem obdobju, je povedal, se narava prebuja, sončni žarki postajajo vse močnejši, dnevi se daljšajo, življenje kipi. Zelo pogosto se v tem času sliši ptičje petje, njihovo žvrgolenje pa pomeni, da si bodo ptice v kratkem postavile gnezdo. v njem se bodo izvalili mladiči, ki bodo med poletjem dovolj zrasli, da bodo prihodnjo zimo sposobni samostojnega letenja in preživetja. Otrokom je Čotar prestavil najbolj običajne ptičje vrste, ki jih lahko tudi sami opazijo ali slišijo v bližini svojih domov. Skupaj z njimi je prelistal publikaciji Ptičje kvatre in Ptičje kvatre 2, ki ju je sam sestavil na podlagi svojega znanja in navdušenja, ter jim zaželel, da bi se kateri od njih odločil za raziskovanje tega čudovitega, istočasno pa tudi skrivnostnega ptičjega sveta.

Dalje je gost učenkam in učencem povedal, da so bili nekoč otroci prepričani, da se na dan svoje ženitve ptički tudi gostijo, zato so po drevju in grmičevju iskali priboljškov. Da bi jih razveselili, so jim ponekod starši začeli skrivati sladice in jih potem peljali na ta kraj ter jih povabili, naj poiščejo, kar je ostalo od ptičje svatbe.

Nekoč so spuščali luči

Čotar je gostiteljem tudi spregovoril o zanimivem običaju spuščanja luči, ki so ga navadno otroci udejanjali na gregorjevo. Prav na praznik sv. Gregorja so namreč obrtniki ugašali luči, ker je njihov delavnik trajal le do mraka oz. dokler jim je naravna svetloba dopuščala, da so lahko svoje delo nemoteno opravljali brez prižiganja leščerb. Otroci so tako ravno na gregorjevo lučke spuščali vzdolž rečnih tokov in tako proslavljali prihod dolgih dni.

Obisk je bil nadvse poučen in navdihujoč. Otroci in učitelji so izvedeli veliko novih stvari, nalezli so se tudi navdušenja, ki jim ga je Danijel Čotar posredoval nad vsem, kar je zanimivega povedal. »Hvaležni smo mu, ker nam je namenil nekaj svojega dragocenega časa. Že vnaprej ga vabimo, da se pri nas še kdaj oglasi,« pravijo pevmski učenci.