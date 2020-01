Na gričih snujejo raj za petičneže

Italijanski investicijski sklad Private Value Capital Management s sedežem v Novi Gorici je v petek v Vili Vipolže podpisal pismo o nameri investiranja v projekt Spa Resort Terme Brda. S projektom, katerega vrednost je ocenjena na 50 milijonov evrov, bi investitorji radi nagovorili svetovni trg na najvišji ravni. Podpisu pisma o nameri sledi natančen pravni pregled investicije in ocene izvedljivosti projekta. Če bo vse po sreči, ga bodo začeli še v letošnjem letu. Na griču med Medano in Fojano, kjer je po besedah avtorja idejne zasnove kompleksa, arhitekta Alessia Prinčiča, ena najlepših lokacij za terme, se razgled odpira na 360 stopinjah. Prinčič je v osrčju Brd zasnoval turistično-zdraviliški center s 164 hotelskimi sobami, 40 ambulantami, terme s savnami in notranjimi ter zunanjimi bazeni na okoli 2000 kvadratnih metrov površin, kongresno dvorano, restavracijami, trgovskimi lokali, garažno hišo in helioportom. Poleg tega je predvidena še izgradnja 30 stanovanjskih enot, ki bodo namenjena trgu za prodajo ter 40 varovanih stanovanj za starejše osebe. Znamenitost kompleksa bo 45-metrski stekleni razgledni stolp z restavracijo.

