Na igralni tabli ulice in trgi dežele FJK

Ob svojem 10. rojstnem dnevu je nakupovalni center Tiare shopping izdal različico igre Monopoly o Furlaniji - Julijski krajini. Na igralni tabli so uprizorjeni trgi, naselja, gradovi in palače iz Unescovega seznama kulturne dediščine ter turistične lokacije iz dežele. Kartice z nepričakovanimi dogodki in priložnostmi so nadomestile kviz-kartice o deželnem ozemlju. Železniške postaje v igri so seveda tržaška, goriška, videmska in pordenonska. Prisotna sta tudi furlansko letovišče Lignano Sabbiadoro in smučišče na Trbižu. Načrt igre so izdelali v točki Meeting Place nakupovalnega centra v Vilešu s podporo deželne agencije Promoturismo FVG.