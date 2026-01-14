Na kolesu ponoči kradel v trgovinah in športnih centrih

Na Goriškem je ponoči kradel v trgovinah in športnih centrih. Odnašal je zlasti denar in alkoholne pijače. Premikal se je s kolesom, najraje je v akcijo stopil okoli polnoči. Na območju občin Gradišče, Romans in Zagraj so približno mesec dni zabeležili več tatvin. Tako so danes razložili karabinjerji, ki so sporočili, da so prijeli in ovadili tatu. Na sled so mu prišli s pomočjo posnetkov nadzornih kamer.

Med hišno preiskavo so na njegovem domu našli večji del ukradenega blaga, ki so ga vrnili lastnikom. Zasegli so so tudi oblačila, ki jih je osumljeni nosil med tatvinami.