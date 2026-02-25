Za skladbo »Duche« so se opravičili

»V zvezi s sprevodom v Gorici bi se rad opravičil za neljub dogodek in za skladbo, ki jo je ob tej priložnosti naključno predvajal mlad DJ ter je prizadela občutljivost javnosti,« je na Facebook profilu goriškega združenja Pro loco napisal Cristian Grasso, odgovorni za voz iz kraja Treppo Grande, ki je na goriškem pustnem sprevodu med drugim predvajal pesem Everybody viva el Duche, kar je zaradi namigovanja na Mussolinija dvignilo kar nekaj prahu.

Opravičilo je spodbudilo samo združenje Pro loco, potem ko sta goriški predsednik SKGZ in predsednik društva Karnival, Marino Marsič in Joško Terpin, predsednika Giorgia Lorenzonija opozorila na neljub dogodek. Lorenzoni je v odgovoru pojasnil, da mu ni dogodka pred njima dvema nihče omenil, po preverjanju pa je ugotovil, da se je res zgodil. »Osebno se opravičujem kot organizator in se strinjam, da je zadeva resna. Odgovornim sem poslal opomin in zahteval, da v zvezi s tem oblikujejo javno opravičilo,« je napisal Lorenzoni.

Društvo Pro loco se je od dogodka ogradilo tudi na Facebooku, pod objavo pa si je sledilo kar nekaj komentarjev, tudi takih, po katerih je bila ogorčena reakcija na pesem odveč. Oglasil se je tudi že omenjeni predstavnik skupine, ki pripravlja voz v kraju Treppo Grande. Ob opravičilu je še napisal, da se mladenič, ki je vrtel glasbo na povorki v Gorici, »ni zavedal, da bi posnetek lahko koga užalil«. Med člani skupine, je dodal, je nekaj oseb z invalidnostjo, zaradi česar se mu je zdel »medijski linč skupine in fanta pretiran«.