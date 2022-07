Razmere na požariščih na komenskem Krasu in v okolici Kostanjevice na Krasu so bile ponoči mirne. Dežuralo je 56 gasilcev, ki so pogasili nekaj manjših žarišč, eno je zagorelo med Temnico in Renčami, drugo pa v bližini stolpa na Cerju. Ogenj na italijanski strani pa se je razširil stran od meje, so sporočili iz regijskega štaba CZ za Notranjsko.

Ta trenutek se tako na slovenski kot na italijanski strani menjuje gasilska izmena, tako še ni znano, kakšna bo ekipa čez dan.