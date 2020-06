Na kontrolni točki v Vrtojbi v mesecu dni odkrili dve ukradeni vozili

Policisti novogoriške policijske postaje za izravnalne ukrepe so na kontrolni točki v Vrtojbi v zadnjem času odkrili dve ukradeni vozili. V začetku prejšnjega tedna, 25. maja zvečer, so pri vstopu v Slovenijo kontrolirali 28–letnega državljana Romunije, voznika tovornega vozila znamke Mitsubishi z italijanskimi registrskimi številkami.

Pri preverjanju so policisti ugotovili, da je bilo tovorno vozilo ukradeno v Italiji in da je zanj razpisano iskanje v šengenskem informacijskem sistemu. V nadaljevanju postopka so policisti pri pregledu dokumentov za vozilo ugotovili, da romunski voznik poseduje pooblastilo za uporabo vozila, ki naj bi mu ga izročil lastnik vozila, vendar se je kmalu izkazalo, da je pooblastilo ponarejeno. Policisti so tovorno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 28-letnega državljana Romunije pa bodo kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj: prikrivanje in ponarejanje listin.

Natanko mesec dni pred tem dogodkom so novogoriški policisti prav tako na vstopni točki v Vrtojbi obravnavali 37-letnega voznika osebnega vozila znamke BMW X4, državljana Romunije, ki je vozil v Veliki Britaniji ukradeno osebno vozilo. Imel je ponarejene dokumente vozila, prav tako je vozil s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Vozilo in dokumente so mu policisti zasegli, zoper moškega pa je bila podana kazenska ovadba na Državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine vozila in ponarejanja listin.