Na Kostanjevici dražba vin »Goriške grofije«

Samostan na Kostanjevici, kjer je pokopan zadnji francoski kralj Karel X., bo konec oktobra gostil dražbo najboljših vin »Goriške grofije«. Ideja za dogodek se je porodila Charlesu-Louisu de Noüeu, mlademu francoskemu vikontu, ki živi v Rimu in čigar družina je lastnica znane kleti Domaine Leflaive iz kraja Puligny Montrachet v Burgundiji.

Pred nekaj leti se je plemič zaljubil v Goriška Brda in je začel sodelovati z vinarjem Alisom Mariničem v Vedrijanu. Takrat je odkril, da so bili vinogradi v Brdih in Vipavski dolini klasificirani že leta 1787, tako kot ostala vinorodna območja v tedanji pokneženi grofiji Goriški in Gradiščanski: to se je zgodilo veliko pred znamenito klasifikacijo v Bordeauxu, ki je nastala leta 1855. »Tako sem pomislil, da bi lahko sem prenesel izkušnjo iz mesta Beaune, kjer vsako leto prirejajo dražbo vin La Vente des Hospices. Ta je vinarje iz Burgundije postavila pod svetovne žaromete, saj prikliče največje ljubitelje vina, zbiralce in novinarje,« pravi Charles-Louis de Noüe.

Dražba na Kostanjevici bo potekala v soboto, 29. oktobra, organizirala jo bo avkcijska hiša Artcurial. Izklicevalec bo Stephane Aubert, navzoča bosta pater Niko Žvokelj in častni konzul Francije v Trstu Riccardo Illy.»Dogodek lahko postane svetovna borza vin iz čezmejnega območja, pa tudi pomembna izložba za ta prostor. 28. oktobra bo na primer v Palači Lantieri v Gorici gala večer, na katerem bodo vina, ki jih bodo prodajali na dražbi, ponujali ob jedeh, ki jih bosta pripravila kuharska mojstra Tomaž Kavčič in Uroš Fakuč,« napoveduje Charles-Louis de Noüe in dodaja, da bo za kosilo poskrbel Massimo De Belli, ki je bil pred leti gost oddaje Alessandra Borgheseja. Svojo udeležbo na dražbi je doslej napovedalo 20 slovenskih in italijanskih kleti, prijave zbirajo do začetka oktobra.