Velik uspeh sežanske smučarke SK Brdina v Abetoneju

Minuli konec tedna je v Abetoneju v Toskani potekala 44. izvedba tekmovanja Pinocchio sugli sci. Državni finale prestižnega tekmovanja v alpskem smučanju je bil namenjen starostnim skupinam baby (U9 in U10) in cicibani (U11 in U12). Do skupne zmage je v ženski konkurenci U12 prišla članica SKBrdina Tinkara Čebulec (letnik 2014). Mlada smučarka iz Sežane je v seštevku dveh veleslalomskih preizkušenj s časom 1.27,41 za več kot sekundo ugnala drugouvrščeno Ludovico Cerina (1.28,52), tretja je bila Francesca Abate (1.28,92). V tej starostni skupini je nastopilo 76 smučark.

Čebulec, ki trenira v skupni ekipi SK Brdina in SK Devin pod taktirko trenerja Ivana Kerpana, je sicer na prvi izmed dveh tekem zasedla drugo mesto (43,42), hitrejša od nje je bila le Sveva Rottoli (42,69). Na drugi tekmi pa je Brdinina smučarka osvojila prvo mesto (43,99), druga je bila Francesca Abate (44,12). Omeniti velja še, da je Čebulec zmagala tudi na petkovi spremljevalni veleslalomski tekmi za trofejo Fabio Danti.

Državnega finala v Abetoneju udeležili še trije smučarji združene ekipe SKBrdina in SKDevin. Med U11 se je na zelo dobro 13. mesto uvrstil Devinov smučar Thomas Sudano (15. na prvi tekmi in 22. na drugi), na 34. pa njegov klubski sotekmovalec Aron Gregori (34. in 47.). V njuni starostni skupini je nastopilo 83 smučarjev. Najmlajši med četverico varovancev trenerja Ivana Kerpana je bil član Devina Giulio Valdemarin, ki se je v konkurenci U9 uvrstil na skupno 35.mesto (43. in 22.).

