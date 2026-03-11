Namiznotenisačice Krasa prvenstvo A2-lige sklenile z zmagama

Namiznotenisačice Krasa so na najboljši način sklenile sezono v A2-ligi, in sicer z dvema ekipnima zmagama s 4:1. S tem so osvojile drugo mesto v skupini, z dvema točkama oziroma eno ekipno zmago zaostanka za vodilno Vallecamonico A, ki se je uvrstila v play-off.

Na zadnjih dveh tekmah, ki so jih Krasove namiznotenisačice odigrale v kraju Bagnolo San Vito v okoli Mantove, so premagale Bagnolese in Castel Goffredo.

Kot običajno so igrale v postavi Leeloo Han Vukelja, Katja in Martina Milič. Proti Bagnoleseju je edini dvoboj izgubila Katja Milič z Bianco Bracco, na vseh ostalih pa so bile kraševke uspešne in gladko slavile.

Na zadnji tekmi pa so se »maščevale« Castel Goffredu za poraz iz prvega dela. Edini dvoboj je morala predati Katja Milič, ki je proti Aurori Cicuttini izgubila šele po petih nizih. V ostalih dvobojih pa so bile vse kraševke uspešne. »V nedeljo je šlo kot po olju, vse tri smo zaigrale zelo dobro,« je za Primorski dnevnik komentirala Martina Milič. »Han Vukelja je zaigrala zelo suvereno in sproščeno, tudi proti nasprotnici, proti kateri je zadnjič izgubila. Sama sem zelo zadovoljna s svojo igro in sem v formi, kar je dobro pred državnim prvenstvom. Katja je sicer proti dvema nasprotnicama izgubila, a obakrat odlično odreagirala,« je še dejala Martina Milič.

Kot je pojasnila, so v prvenstvu zasedli idealno mesto. »Vedno ciljamo najvišje, če bi zmagali in ponovili lanski ‘exploit’, pa se ne bi smeli več odreči A1-ligi,« je pojasnila namiznotenisačica. Kot znano, so lani namreč osvojile prvo mesto v skupini in nato še slavile v play-offu ter napredovale v A1-ligo, ki so se ji nato odpovedale. »Vallecamonica se je potrdila kot močnejša, z ligo pa smo zelo zadovoljne,« je še dejala.