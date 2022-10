Na letošnjem Ribolliamo simpozij in voden sprehod

Ne samo vino, ampak tudi prostor, kjer to vino nastaja, torej njegov terroir. Ta je tema, na kateri temelji letošnji dogodek Ribolliamo, ki ga že petič prireja Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja. Z »multidisciplinarnim mozaikom«, kateremu bodo prispevali predstavniki vinarskega sveta ter novinarji iz Italije in tujine, bodo promovirali Oslavje in širši prostor. V ta namen prireja zdurženje proizvajalcev dva dogodka, ki bosta odprta za javnost.

V soboto, 8. oktobra, ob 16.30 bo v goriškem Kinemaxu simpozij, ki bo obravnaval macerirana vina in območje Oslavja. Sodelovali bodo strokovnjaki iz vinarskega in gostinskega sveta Maria Ogl (Hiša Franko), Michele Paiano (Pri Lovcu), goriški režiser Matteo Oleotto, novinar in pisatelj Simon Woolf, namestnik direktorja ustanove Slow Food Italia Silvio Barbero, somelje Isis Brunori, Alfonso Di Leva (Telefriuli), predsednik ustanove Ais iz Lombardije Hasam Eldin Abou Eleyoun in urednik vodnika Slow wine Fabio Giavedoni, ki bo simpozij tudi vodil. Vsak izmed govornikov bo pripomogel »delček« pogleda na Oslavje in potenciala za razvoj. Okrogli mizi bo ob 18.30 sledilo predvajanje filma Call it amber, ki pripoveduje tehniko maceracije vina in krajev, ki se posvečajo temu načinu dela. Med protagonisti bodo tudi proizvajalci rebule z Oslavja. Dokumentarni film podpisujeta režiser Andraž Fistravec in producentka Vida Kaučič. Po filmu bodo na dvoru Darko Bratina ponudili aperitiv z oslavskimi rebulami ter prigrizek, ki ga bo pripravila Michela Fabbro iz goriške restavracije Rosenbar.

Dogajanje se v nedeljo, 9. oktobra, nadaljuje, kajpak, na Oslavju. Ob 9.30 se bo pri vhodu na zadnji strani kostnice začel sprehod, ki bo udeležence popeljal do spomenika štirim generalom po poteh oranžnih oslavskih klopi. Pohod bosta vodila pisatelja Luigi Nacci in Pietro Spirito, pri zaključni točki bo na voljo tudi pijača in prigrizek. Tako na sobotnem kot na nedeljskem dogodku bodo na prodaj knjige omenjenih avtorjev in oslavskih kleti; izkupiček prodaje bodo namenili goriški sekciji italijanske zveze slepih in slabovidnih. Za oba dogodka sta potrebna prijava na elektronski naslov visit@ribolladioslavia.it in plačilo vpisnine, ki znaša 25 evrov. Za univerzitetne študente bo vstop na simpozij brezplačen.

»Zamislili smo si simpozij, ki nudi širši javnosti možnost, da spozna macerirana vina z drugih vidikov, ne samo s tehničnega. Letošnji Ribolliamo se je tudi fizično premaknil proti Gorici, okrepili smo sodelovanje z mestnimi stvarnostmi, saj je Oslavje navsezadnje del goriške občine. Promocija pa je poleg vina kot takega namenjena tudi prostoru, v katerem se vino prideluje,« je povedal Martin Figelj, predsednik Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja.