Na licejih več dijakov, tehniške šole stabilne

Prvi razredi slovenskih licejev v Gorici se še naprej polnijo, tehniške šole pa bodo v prihodnjem šolskem letu imele približno enako število prvošolcev kot letos. V prvih razredih licejev Trubar in Gregorčič bo skupno 46 dijakov, medtem ko jih je letos 38. Povečalo se bo tudi skupno število višješolcev na licejih: v tekočem šolskem letu jih je 164, prihodnje leto pa jih bo 184. Tehniške šole pa bodo v bistvu ostale pri letošnjih številkah: v prvih razredih bo 28 dijakov, dva manj kot letos, skupno število dijakov na tehniških šolah bo naraslo za enega, saj jih bo 166. Demografskega padca na višji srednji šoli torej trenutno še ne občutijo, zavedajo pa se, da bo kaj kmalu potrkal na vrata ...

Zanimivi so tudi podatki o izbirah nižješolcev v Gorici in v Doberdobu. Po besedah ravnateljice Večstopenjske šole Gorica Elisabette Kovic so na šoli Trinko letos zabeležili precej dober rezultat, saj se je 55 tretješolcev odločilo za slovenske šole v Italiji, dva sta šla v Slovenijo, 32 pa jih je izbralo italijanske šole, v veliki meri smeri, ki jih slovenske šole ne ponujajo. V Doberdobu pa se je 22 učencev odločilo za slovensko, 11 pa za italijansko šolo. »Nekateri so izbrali poklicne šole, nekaj pa je takih, ki so se vpisali na italijansko, čeprav obstaja sorodna slovenska smer. V glavnem so se za to odločili zaradi problemov s prevozi,« razlaga ravnateljica doberdobske šole Sonja Klanjšček.