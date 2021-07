Na ločniškem mostu še danes preverjanja

Na podlagi rezultatov preverjanj bodo pripravili poročilo, ki bo pogojevalo naslednje vzdrževalne posege in prilagajanje objekta protipotresni zakonodaji. Most med Gorico in Ločnikom, ki je izredno obremenjen s prometom, je že skoraj eno leto predmet tehničnih preverjanj, ki jih je občina sprožila po tragični zrušitvi mostu Morandi v Genovi pred tremi leti. Danes popoldne, od 14.30 do 17.30, bodo potekala zaključna preverjanja. Zaradi tega bo most štirikrat zaprt za promet po nekaj minut: meritve bodo potekale tako med prehodom avtomobilov kot takrat, ko je most prazen. »Kar se tiče varnosti občanov, je naša naloga ta, da smo čim bolj previdni in skušamo preprečiti vsak možen razlog nevarnost. To je še posebej pomembno, če govorimo o enem od glavnih vhodov in izhodov iz mesta,« pravi župan Rodolfo Ziberna.

