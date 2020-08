Na Lokvah letos več domačih in enodnevnih gostov

Letošnje poletne turistične sezone si marsikje ne bodo zapomnili po rekordnem številu obiskovalcev in tudi Lokve niso izjema. Najavljeni gostje iz tujine, ki so v preteklih letih tu prenočevali in bivali po več dni, so namreč svoje rezervacije odpovedali že pred časom, je pa zato opazno več enodnevnih gostov, ki sem po osvežitev in mir prihajajo iz Slovenije in Italije. Razveseljivo je tudi, da letos tu turistične bone unovčujejo prav Slovenci.

»Ta sezona pravzaprav sploh ni sezona. Najavljene skupine tujih gostov iz bolj oddaljenih držav, kot so Švedska, Norveška ali Združene države Amerike, so rezervacije preklicale že v aprilu in maju. Spremenjenim razmeram zaradi novega koronavirusa se prilagajamo v največji možni meri, trudimo se prav za vsakega gosta posebej. Poskušali bomo preživeti tudi to čudno leto, zagotovo pa to ne bo sezona, ki bi nam ostala v lepem spominu,« priznava Martina Winkler iz Hotela Winkler na Lokvah. Če tujih gostov, ki so se tu v minulih letih zadrževali po več dni, letos ni, pa je na Lokvah, še zlasti ob koncih tedna, veliko enodnevnih obiskovalcev. Največ jih prihaja iz sosednje Italije, še zlasti bližnje Gorice in Trsta, takrat pa jih tukajšnji gostinci in turistični delavci običajno naštejejo še več kot Slovencev. »Smo pa zelo veseli, da za nekajdnevni oddih pri nas letos unovčujejo turistične bone Slovenci. Tega doslej nismo bili vajeni,« poudarja Winklerjeva.