Na Mahle reliju Nova Gorica letos 97 posadk iz 12 držav

Organizacijska ekipa novogoriškega Avto moto društva Gorica je predstavila 12. Mahle reli Nova Gorica, ki bo s štiridnevnim programom najobsežnejši doslej in letos največji v Sloveniji. Začel se bo četrtek, 26. septembra. Na startu bosta tudi nekdanji svetovni prvak Mads Østberg in vodilni v slovenskem prvenstvu, član AMD Gorica Rok Turk.

V četrtek, 26. septembra, bodo potekale verifikacije, tehnični pregledi in popisi za tekmovalce. Zvečer pa bo sledil še ceremonialni start. Ta bo ob 20.30 na Kidričevi ulici pred hotelom Perla.

V petek sledijo popis proge in ogled proge za tekmovalce ter dodatni tehnični pregledi. Od 12.00 do 17.00 bo med Kromberkom in Ravnico potekal shakedown (testna vožnja), zvečer pa v centru Nove Gorice že tradicionalni spektakel superspecial. Start prvega vozila bo ob 19.00, po zaključku bo tudi koncert glasbene skupine Primavera.

V soboto sledi še ena novost. Če je bila sobota lani razdeljena na dva dela – dve hitrostni preizkušnji dopoldan in dve popoldan (vse so ponovili dvakrat) –, bo letos program potekal nekoliko drugače. »Letos je program nekoliko prijaznejši tudi za naše športne funkcionarje in prireditelje. Na ta dan bodo tako potekale tri hitrostne preizkušnje, ki se bodo ponovile dvakrat,« je razkril predsednik organizacijskega odbora relija Renato Hvala.

Podoben program je predviden tudi za nedeljo – tri hitrostne preizkušnje, ki se bodo ponovile dvakrat. Zvečer bo še podelitev nagrad, ki bo potekala na Kidričevi ulici pred hotelom Perla ob 19.00.

Nastopilo bo 97 posadk iz 12 različnih držav, med drugim tudi goriška Scuderia Gorizia Corse, ki jo bosta zastopala Federico Lau Rencich in Alberto Mlakar, ki sta letos vozila tudi v svetovnem prvenstvu na reliju v Monte Carlu. Goriško društvo bo pomagalo tudi pri izpeljavi čezmejnega dela relija. Na sobotni hitrostni preizkušnji Korada se bodo tekmovalci iz Nove Gorice dvakrat peljali v Gorico in v Števerjan ter Jazbine, nato spet na drugo stran meje v Vipolže in do Slavč.