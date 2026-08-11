Zala Sterni deveta na svetovnem prvenstvu

Sirenina jadralka Zala Sterni se je izkazala na komaj zaključenem svetovnem prvenstvu v razredu ilca 4. Mlada tržaška jadralka je v konkurenci 150 jadralk iz kar 52 različnih držav osvojila deveto mesto in se tako prebila v deseterico. Prvenstvo je potekalo v danskem Aarhusu.

Na svetovnem prvenstvu je Zala Sterni tako tekmovala z najboljšimi jadralkami iz celega sveta. Razred ilca pa velja za najštevilčnejši razred na svetu, tako da je bila že sama uvrstitev na prvenstvo odličen rezultat.

V šestih tekmovalnih dneh je organizatorjem uspelo izpeljati vseh dvanajst predvidenih plovov, večinoma v zahtevnih razmerah z močnim vetrom. Sterni je skozi večino prvenstva jadrala odlično in po sedmih plovih v zlati skupini zasedala zelo visoko 5. mesto, pri čemer je dosegla vrhunske posamične uvrstitve (5., 4., 5. in 3. mesto).

V boju za medalje sta ji načrte prekrižala dva slabša plova v zelo šibkem in izredno spremenljivem vetru, kjer je zabeležila 51. in 53. mesto. Prav ta dva rezultata sta jo oddaljila od uvrstitve med najboljše tri. Kljub temu je v zaključku prvenstva ponovno pokazala svojo kakovost in zadnje finalne regate odjadrala izvrstno (6. in 7. mesto ter 17. mesto), tako da je tekmovanje zaključila med deseterico najboljših jadralk na svetu.