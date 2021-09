Na »male« Okuse ob meji samo s covidnim potrdilom

Poulični praznik bo med 23. in 26. septembrom poživil goriško mestno središče, vendar ne bo šlo za tradicionalne Okuse ob meji, temveč za precej manjšo prireditev, Okusi off (Gusti off), ki se je bo mogoče udeležiti samo s covidnim potrdilom. Na goriški občini pojasnjujejo, da je tudi letos iz varnostnih razlogov nemogoče organizirati dogodek, ki bi priklical pol milijona obiskovalcev, kot se je v prejšnjih letih dogajalo z Okusi ob meji. Kljub temu so se odločili, da kakorkoli poskrbijo za organizacijo štiridnevnega dogodka, ki bo ob raznih omejitvah ohranil glavne značilnosti priljubljenega pouličnega praznika.

V prejšnjih dneh so na prefekturi določili območja, v katera bo mogoče vstopiti samo s covidnim potrdilom; gre za Battistijev trg, Ljudski vrt, Ulico Roma in Travnik ter dela Oberdanove in Crispijeve ulice. »Tak razpored stojnic in prizorišče praznika smo določili, da bi ljudem omogočili druženje v popolni varnosti,« pojasnjuje občinska odbornica Arianna Bellan, po besedah katere bodo restavracije in bari iz mestnega središča lahko stregli hrano na prostem, ne da bi morali njihovi obiskovalci imeti covidnega potrdila. Zaradi tega bo prost vstop v večji del Oberdanove ulice ter na korza Italia in Verdi, kjer bo peš cona podaljšana vse do križišča z Boccacciovo ulico in do pošte, tako da bodo k uspehu prireditve lahko prispevali tudi upravitelji krajevnih javnih lokalov. Na letošnjih Okusih off bodo sicer sodelovali razstavljavci in gostinci iz Francije, Avstrije, Slovenije in iz raznih italijanskih dežel; nekaj jih bo tudi iz Madžarske.

Župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da bo sočasno z Okusi off potekala tudi kulturna prireditev Grofija. Na občini pripravljajo program dogodkov v Verdijevem gledališču in še na nekaterih lokacijah, ki ga bodo predstavili v prihodnjih dneh.