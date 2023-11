Na martinovanju drevo padlo na žensko, ki je nato v bolnišnici umrla

Sinočnje martinovanje v Šempetru se je končalo tragično. Med prireditvijo pred cerkvijo na Trgu Ivana Roba je drevo padlo na 73-letno žensko in jo hudo poškodovalo. Danes zjutraj so policiste iz bolnišnice obvestili, da je ženska umrla.

Policiste so sinoči ob 20.02 obvestili, da je med martinovanjem na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici drevo padlo na starejšo občanko in jo hudo poškodovalo. Po prvih zbranih podatkih gre za staro lipo, visoko približno deset metrov, ki je bila pri tleh trhla. Tik pod tlemi se je prelomila in se nenadno zrušila. Martinovanje je takrat že šlo h koncu in pred cerkvijo je bilo le nekaj deset ljudi.

Po nudeni pomoči so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica hudo poškodovano 73-letnico, ki je bila pred njihovim prihodom v nezavesti oziroma neodzivna, odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Šempeter pri Gorici, ki so zavarovali kraj dogodka, razžagali drevo in nudili pomoč reševalcem.

O vseh ugotovitvah je policija obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Danes zjutraj je zdravstveno osebje policiste obvestilo, da je ženska v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrla. Policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.