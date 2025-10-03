Na naslovnicah šest let vojne in en dan osvoboditve

V Trgovskem domu bodo 80-letnico osvoboditve izpod nacifašizma in konca druge svetovne vojne obeležili s ciklom pogovorov z naslovom Poročevalci in z gostovanjem razstave Šest let vojne, en dan osvoboditve.

»Ob 80. obletnici konca vojne se bomo spomnili temeljnih vrednot, ki so jih s trpljenjem in bojem izoblikovali naši predniki: antifašizma, svobode, miru, človekovih pravic in demokracije. Vrednot, ki so temelj naše prihodnosti in jih moramo danes, v luči dogajanja v svetu, še posebej skrbno varovati,« poudarjajo iz Narodne in študijske knjižnice, ki razstavo in cikel pogovorov prireja skupaj s Cankarjevim domom ter partnerjema, Fundacijo Dorče Sardoč in revijo Isonzo-Soča.

Razstava prihaja iz Ljubljane

Od 9. do 23. oktobra bo v konferenčni dvorani goriškega Trgovskega doma v času odprtja sosednje Feiglove knjižnice na ogled razstava Šest let vojne, en dan osvoboditve, ki je bila maja letos prvič predstavljena v Cankarjevem domu v Ljubljani. Razstavo je zasnoval novinar, urednik in kustos Muzeja tiska Ali Žerdin, ki je več kot dve desetletji zbiral časopisne izvode po sejmih, antikvariatih, dražbah in zasebnih zbirkah. Razstava prikazuje naslovnice časopisov, natisnjenih med letoma 1939 in 1945, to se pravi v obdobju, ko je svet drsel v vojno, ko se je ta začela, se razdivjala in končala z osvoboditvijo Evrope in kapitulacijo Japonske. Med razstavljenimi izvodi so tako ilegalni tisk, ki so ga razpečevali kurirji, kot časopisi, ki so v velikih nakladah izhajali na območjih, kjer vojna ni neposredno divjala. Naslovnice pričajo o zlu nacizma in fašizma, ampak tudi o različnih političnih interpretacijah zgodovine; med poveličevanjem Hitlerja ali Stalina najdemo detajle, ki presenetljivo odmevajo še danes in vzbujajo nelagodje.

Razstava odpira številna vprašanja o vlogi medijev pri oblikovanju podobe vojne in kolektivnega spomina, o katerih se bodo med nizom Poročevalci pogovorili z raznimi zgodovinarji in novinarji, ki bodo osvetlili pomen novinarstva in pričevanj pri razumevanju zgodovine ter sodobnih konfliktov. Pogovori bodo potekali ob 18. uri v konferenčni dvorani Trgovskega doma. V četrtek, 9. oktobra, bo na sporedu srečanje Poročevalci vojne; o prikazu vojn v novinarstvu bosta spregovorila Ali Žerdin in Ervin Hladnik Milharčič. V sredo, 15. oktobra, se bosta na srečanju Poročevalci časa Andrea Bellavite in Marko Marinčič pogovarjala o aktualnih kriznih žariščih - Gazi, Ukrajini in svetu. Zadnje srečanje Poročevalci spomina bo potekalo v četrtek, 23. oktobra, ko bodo gostili Kajo Širok in Alessandra Cattunarja, ki bosta podala svoje mnenje o pomenu osebnih pričevanj v zgodovinopisju.