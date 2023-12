Na občini prižgali zeleno luč za širitev goriškega pokopališča

V goriškem občinskem odboru so prižgali zeleno luč za širitev glavnega pokopališča v Gorici. Odobrili so izvršilni načrt, ki med drugim predvideva postavitev dveh novih zidov s skupno 480 žarnimi nišami. Nova objekta bosta povsem enaka že obstoječemu, so med drugim pojasnili v sporočilu za javnost.

Pristojni občinski odbornik Maurizio Negro je povzel, da bo območje, namenjeno žarnim nišam, vsekakor večje kot doslej, ker ga bodo premaknili ob zunanji zid. Razširili bodo tudi že obstoječi pločnik, je opisal. Stroji drugače ne bodo zabrneli čez noč. Po njegovih napovedih naj bi namreč dela stekla prihodnjo pomlad, zaključila pa naj bi se do konca leta 2024. Skupno bodo znašala 250.000 evrov. V načrt pa so vključili tudi obnovo trenutno zaprtih javnih sanitarij v montažnih zgradbah.

V uradnem zapisu Občine so spomnili, da so bili navedeni ukrepi nujni. V občinskem uradu za pokopališko in pogrebno dejavnost so namreč že večkrat sporočili, da so zapolnili vse razpoložljive žarne niše. Do tega je prišlo tudi zaradi porasta povpraševanja po njih med nedavno pandemijo novega koronavirusa. Trenutno na pokopališču koristijo še predzadnje območje za pokope, ki naj bi ga leta 2024 predvidoma zapolnili. Kmalu bodo poleg tega v neposredni bližini goriškega pokopališča uredili tudi novo upepeljevalnico, tako da so bile nove žarne niše še kako potrebne, so obnovili.

Tudi druga pokopališča

Odbornik Negro je poudaril, da bo na svoj račun prišlo vseh šest pokopališč na ozemlju goriške občine, ki jih bodo prilagodili spremenjenim okoliščinam in zahtevam. V Pevmi so denimo že oddali dela za širitev tamkajšnjega pokopališča, uredili bodo 72 novih grobov in 204 žarnih niš. Naložba v tem primeru znaša 150.000 evrov.

V Ločniku pa naj bi predvidoma kmalu odobrili 350.000 evrov vreden izvršilni načrt za ureditev 234 novih grobov oziroma niš med nekdanjo mrtvašnico in stanovanjem hišnika, je napovedal. Poskrbeli bodo tudi za obnovo starega, zgodovinskega vhoda.

V Štmavru bodo obnovili zid, ki obkroža pokopališče, v Podgori pa ga so že popravili, je še naštel.