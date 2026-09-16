Na območju novogoriške občine zasegli več sadik in skoraj kilogram konoplje

Policisti so v enem od naselij v novogoriški občini v hišni preiskavi pri 48-letnem osumljencu našli in zasegli 73 manjših in deset večjih sadik konoplje in slab kilogram zelene posušene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, poročajo Primorske novice.

Policisti so opravili hišno preiskavo na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Novi Gorici. Pri 48-letnem osumljencu so poleg 73 manjših in desetih večjih sadik konoplje našli in zasegli med 800 in 900 gramov zelene posušene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo, elektronske naprave ter druge predmete, ki so predmet nadaljnje policijske preiskave. Zasežene sadike, rastlinske delce in druge predmete so poslali v analizo.

Po zaključeni preiskavi bodo policisti glede na ugotovljena dejstva in rezultate analiz zoper 48-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.