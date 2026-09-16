Ulično predstavo z mačetami v Novi Gorici prekinili policisti

Novogoriški policisti so v torek dopoldne prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v bližini gostinskega objekta v središču Nove Gorice, saj naj bi nekdo uporabljal nevarne predmete. Policisti so ugotovili, da je 53-letnik izvajal ulični nastop z mačetama, ki so mu ju nato zasegli.

Po prijavi so na Bevkov trg v Novi Gorici poslali več policijskih patrulj. Te so izsledile več oseb, med njimi 53-letnega moškega z območja Severne Primorske. Pri njem so našli kovinski mačeti, ki ju je sicer uporabljal kot rekvizit pri uličnem nastopu, je za STA danes pojasnil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Na kraju dogajanja je bil tudi fotograf, ki je spremljal in fotografiral gibanje 53-letnika z mačetama. Ta po ugotovitvah novogoriških policistov ni grozil drugim ljudem oziroma jih ni ogrožal, kar niti ni bil njegov namen.

Policisti so mu obe mačeti vseeno na kraju zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Zoper njega bo uveden tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim določa prepoved razkazovanja oziroma uporabe določenih predmetov na javnem kraju, je še pojasnil Božnik.

Policija ob tem poziva občane, naj jo obvestijo, če opazijo kršitev javnega reda in miru, kaznivo dejanje ali drugo sumljivo oziroma nevarno ravnanje. V nujnih primerih, ko je potrebno takojšnje ukrepanje policije, naj pokličejo interventno številko 113 oziroma se obrnejo na najbližjo policijsko enoto.