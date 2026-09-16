Pri 112 letih umrl najstarejši moški v Evropi

Pri 112 letih je umrl trenutno najstarejši moški v Evropi - Italijan Vitantonio Lovallo, je danes naznanil župan njegovega domačega mesta Avigliano v deželi Bazilikata na jugu Italije. Naziv najstarejšega moškega v Evropi je sedaj pripadel 111-letnemu Portugalcu. Pred njim je sicer še 31 žensk.

Lovallo se je rodil marca 1914, torej še pred začetkom prve svetovne vojne. V drugi svetovni vojni se je boril na fronti, obdobje med letoma 1943 in 1945 pa je po poročanju italijanskih medijev preživel v nemškem ujetništvu.

Bil je poročen, z ženo, ki je umrla že pred leti, pa sta imela štiri otroke. Še po 100. rojstnem dnevu je Ziton, kakor so ga klicali, opravljal delo v vinogradu in skrbel za ovce.

»Avigliano je danes izgubil del svoje zgodovine,« je na Facebooku sporočil župan mesta Giuseppe Mecca. Ziton je bil eden od nas,« je dodal.

Po smrti Lovalle je najstarejši moški v Evropi sedaj Portugalec Joaquim Varela, ki šteje 111 let. Na seznamu najstarejših ljudi na celini je sicer šele na 32. mestu - za 31 ženskami. Najstarejši človek tako v Evropi kot na svetu je medtem s 117 leti Britanka Ethel Caterham.