Svet Evrope poziva Avstrijo k nadaljnjim ukrepom za krepitev rabe slovenščine

Svet Evrope je danes objavil novo poročilo o regionalnih in manjšinskih jezikih, med njimi slovenščine kot jezika manjšine v Avstriji. V njem avstrijske oblasti med drugim poziva k sprejetju nadaljnjih ukrepov za razširitev in krepitev rabe slovenščine v javni upravi ter zagotavljanju zadostne finančne podpore dejavnostim, ki jo spodbujajo.

Svet Evrope v poročilu pozdravlja napredek Avstrije pri zaščiti in spodbujanju regionalnih in manjšinskih jezikov, obenem pa jo poziva k nadaljnjim ukrepom na področjih, kot so izobraževanje, javna uprava in pravosodje, so sporočili iz Strasbourga.

Odbor strokovnjakov Sveta Evrope ob tem avstrijskim oblastem priporoča, da izpolnijo vse obveznosti iz Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, ki v poročilu niso označene kot v celoti izpolnjene.

Te se nanašajo na omogočanje in/ali spodbujanje uporabe slovenščine v govoru, pisni obliki, javnem in zasebnem življenju, zagotavljanje ter financiranje poučevanja in učenja jezika na vseh stopnjah, spodbujanje razumevanja med jezikovnimi skupinami, vključitev spoštovanja in strpnosti do slovenščine med cilje izobraževanja ter spodbujanje javnih medijev, da to vključijo med svoje cilje.

Ne povsem izpolnjene ostajajo tudi obveznosti zagotavljanja poučevanja slovenske zgodovine in kulture, osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja učiteljev slovenskega jezika, vlaganja pisnih in ustnih vlog pri lokalnih in regionalnih enotah državnih organov ter prejemanja odgovorov v slovenščini. Državnim in lokalnim organom prav tako v celoti ni omogočeno pripravljanje in objava dokumentov v slovenščini, v celoti tudi ni olajšana in/ali spodbujana uporaba jezika v gospodarskem in družbenem življenju.

V luči tega Svet Evrope avstrijske oblasti poziva, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za razširitev in krepitev rabe slovenskega jezika v javni upravi ter zagotavljanju zadostne finančne podpore za dejavnosti, ki spodbujajo slovenščino. Med nadaljnjimi ukrepi poročilo navaja tudi ukrepe za spodbujanje ozaveščenosti o slovenskem jeziku in kulturi kot delu avstrijske kulturne dediščine, krepitev in razširitev rabe jezika v izobraževanju, zlasti predšolski vzgoji, ter nadaljnje lajšanje njegove uporabe pred sodišči.