V Gorici tretjina sredstev še naprej sociali

Goriška občina bo tudi prihodnje leto namenila približno tretjino svojih proračunskih sredstev sociali. »Govorimo o štiridesetih milijonih evrov, ki bodo namenjeni skrbi za naše občane vseh starosti,«je goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnil med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta, med katerim so vzeli v pretres in naposled odobrili z glasovi večina enotni programski dokument (DUP) za obdobje 2027-2029, ki bo osnova za pripravo prihodnjega občinskega proračuna.

»Gre za moj zadnji enotni programski dokument, v katerem je zapisano, kaj smo doslej postorili in kaj bo še narejenega. Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz želje, da bi bila Gorica vse lepše in hkrati privlačno mesto, seveda ne le za turiste, vendar za vse, ki pri nas živijo oz. delajo,« je pojasnil župan in poudaril, da je v dokumentu opisanih 106 večjih in manjših infrastrukturnih del, ki so predvidena v prihodnjih letih. Med predstavitvijo dokumenta je še posebej omenil obnovo pevmskega mostu, v katero bodo vložili kar šest milijonov evrov. Most bodo v bistvu »podvojili«, dobil bo tudi kolesarsko stezo oz. pešpot, tako da bo veliko varnejši tako za kolesarje kot za pešce. Med večjimi infrastrukturnimi projekti je župan omenil še prenovo Korza Italija med Spominskim parkom in Trgom Saba, ureditev krožišča na deželni cesti št. 117 med Štandrežem in Sovodnjami, porušenje viadukta Ragazzi del 99 pri Madonini in ureditev raznih prehodov za pešce po mestu. Ziberna je naštel tudi infrastrukturna dela, ki jih izvajajo drugi subjekti in bodo po njegovi oceni prispevala k splošnemu razvoju mesta. Omenil je ureditev Parka Basaglia, gradnjo novega kampusa za drugostopenjske srednje šole z italijanskim učnim jezikom v Ulici Vittorio Veneto, kjer ravnokar rušijo nekdanjo bolnišnico, prekvalifikacijo območja nekdanjega zavoda Filzi in ureditev socialnih stanovanj v Margottijevi ulici.

»Nekateri še vedno trdijo, da se v Gorici nič ne dogaja. V resnici se med letom nabere cel kup dogodkov: pust, prireditev Grofija, plesni festival Visavì, nagrada za najboljši scenarij Sergio Amidei, tekmovanje Rodolfo Lipizer, festival folklore, èStoria, Bookweek, Puppet festival, tekmovanje Seghizzi, srečanje kitaristov ... Povprečno imamo skoraj dva velika dogodka na mesec,« je poudaril župan in med drugim opozoril tudi na dodano vrednost za celotno mesto, ki jo predstavlja slovenska narodna skupnost. Omenil je tudi plodno sodelovanje z novogoriško občino in z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje.

Več kritičnih ugotovitev

Pred glasovanjem je bilo iz vrst opozicije slišati celo vrsto kritičnih ugotovitev na račun županovih ocen in napovedi. Občinska svetnica Giulia Roldo (Gorizia Liberale) je izpostavila, da je v enotnem programskem dokumentu kar nekaj hiperbol, saj je »vse izredno uspešno in enkratno«, medtem ko se v resnici mesto vse bolj stara. Emanuele Traini (Regione Autonoma FWD) je vprašal, zakaj v dokumentu ni več omenjena ureditev kopališča v parku ob Soči pri Pevmi. »Projekt smo zamrznili, ker nismo še podpisali z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino dogovora o prevzemu zemljišča,« je povedal župan in pojasnil, da podpisa ne bo, dokler Dežela FJK ne bo sanirala zemeljskih plazov ob robu zemljišča nad soškim bregom. Ker se zadeva vleče že dalj časa, je sicer vse bolj možno, da zamisel o ureditvi kopališča ne bo nikoli uresničena.

Elenora Sartori (Noi Mi Noaltris GO) je ugotavljala, da župan ni uresničil svojih obljub o ponovni oživitvi rajonskih svetov, Marco Rossi (Demokratska stranka) je pristavil, da ravno tako ni bila uresničena obljuba o ureditvi kulturnega središča za goriška društva.