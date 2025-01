Na odprtju bodo združili Gorico in Novo Gorico

Na spletni strani Evropske prestolnice kulture 2025 so objavili program otvoritvene slovesnosti, ki bo na sporedu na Prešernov dan, v soboto, 8. februarja. »Na slavnostnem odprtju Evropske prestolnice kulture bomo simbolično združili obe mesti,« napovedujejo in poudarjajo, da bo program še zlasti povezal obe železniški postaji.

Čezmejna povorka se bo začela ob 10. uri pred goriško železniško postajo, od koder se bodo združeni pihalni orkestri podali po Korzu Italije proti mestnemu središču. Na poti se bodo štafetno izmenjavali, spremljali jih bodo šolarji,plesalci, glasbeniki, domačini in sploh obiskovalci iz bližnje in daljnje okolice. Ob 10.45 bo v Ljudskem vrtu pred Trgovskim domom godbo zamenjal združen orkester slovenske in italijanske policije, ob 11.15 bo kulturni program na Travniku, kjer bosta navzoče nagovorila župana Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel. Ob 13.15 bo brezmejna povorka krenila s Travnika po Carduccijevi in Škabrijelovi ulici proti Novi Gorici. Ob 14.45 je predviden prihod na Bevkov trg, kjer bodo nameščene stojnice s hrano in pijačo.

Odprtje na skupnem trgu

Uradno odprtje bo ob 16. uri na Trgu Evrope/Transalpina. Dogodek bo namenjen visokim gostom, na sporedu bo programom, ki ga bo mogoče spremljati na ekranih tudi s Trga Edvarda Kardelja. Visoki gostje se bodo na prizorišče dogajanja pripeljali z vlakom. Italijanski udeleženci bodo na vlak stopili v Gorici, slovenski pa v Šempetru, nakar se bodo z vlakom skupaj pripeljali na novogoriško železniško postajo, kjer jih bosta na peronu pričakala oba župana. Na sosednjem peronu bo kratek nastop akrobatov.

Ko bodo gostje zasedli mesta po tribunah, ki bodo v ta namen nameščene, bosta na prizorišče vkorakala slovenski in italijanski policijski orkester; skupaj bosta izvedla slovensko, italijansko in evropsko himno. Med nagovori bo krajši kulturni program, svečanost bo sklenil otroški zbor, ki ga bodo sestavljali šolarji z obeh strani meje. Na koncu bosta župana poudarila, da je Evropska prestolnice kulture tudi uradno odprta.

Spektakel pred mestno hišo

Umetniški spektakel, sicer osrednji dogodek odprtja Evropske prestolnice kulture 2025, bo na Trgu Edvarda Kardelja ob 18. uri.

Občinstvo bo zasedlo celoten travnik pred novogoriško mestno hišo, prizorišče dogajanja bodo pročelja okoliških stavb, mestne hiše, Bevkove knjižnice, Slovenskega narodnega gledališča, nebotičnika. Zvrstili se bodo vertikalni nastopi in projekcije, nastopajoči se bodo pojavljali na stavbah in oknih. Na koncu se bo praznično vzdušje nadaljevalo ob glasbi didžeja.

Brezmejna zabava se bo od 18.45 nadaljevala tako na Bevkovem trgu kot na Trgu Edvarda Kardelja, od 20.30 dalje tudi na drugih lokacijah po obeh mestih, kjer bo glasba odmevala pozno v noč.

Ustavimo mesto

Odprtje Evropske prestolnice kulture bo eden izmed dogodkov, ki bodo potekali pod geslom Ustavimo mesto. Za promet bodo zaprte razne goriške in novogoriške ulice.