Na odprtju EPK ostrostrelci, psi za odkrivanje eksploziva in droni

Na goriški kvesturi se vneto pripravljajo na Evropsko prestolnico kulture in še zlasti na njeno odprtje, na kateri pričakujejo tudi ostrostrelce, pse za odkrivanje eksplozivov in drone. »Posebne pozornosti bo deležno osrednje območje dogajanja,« je napovedal goriški kvestor Luigi Di Ruscio in pojasnil, da varnostni načrt pripravljajo izvedenci iz družbe Promoturismo, medtem ko pri dogovarjanju s slovensko stranjo sodeluje EZTS.

Okrog skupnega trga bodo vzpostavili varnostno območje, kjer bo premikanje omejeno, stanovalci bodo vseskozi imeli dostop do svojih domov. »Prihodnjo sredo bo novo pripravljalno srečanje,« je napovedal kvestor in potrdil, da bodo tako na goriškem Korzu kot na skupnem trgu skupaj igrali člani italijanskega in slovenskega policijskega orkestra.

Med odprtjem in zatem še med ostalimi večjimi dogodki, med katerimi bodo predvidoma tudi koncerti na letališču, bodo potrebovali okrepitev policijskega osebja. »Potrebni bodo predvsem pripadniki raznih specialnih in protiterostičnih enot. V preteklih mesecih smo izvedli nekaj simulacij v gledališču Verdi, v nakupovalnem središču Tiare in na letališču. Sodelovali so tudi pogajalci, saj je treba biti pripravljeni na vse možne scenarije,« je zaključil goriški kvestor Luigi Di Ruscio.