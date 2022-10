Na Okusih tudi Slow Food

Poleg ponudbe s hrano in pijačo iz celega sveta je na letošnjih Okusih ob meji na Trgu Sv. Antona v Gorici tudi stojnica z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami. Na razstavnem prostoru goriške občine imajo posebno mesto predstavniki skupnosti Slow Food; ob njih so navzoči še člani Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, ki si prizadevajo, da bi bila briška avtohtona vinska sorta vse bolj razpoznavna.

Goriška naveza skupnosti Slow Food, ki jo vodi priznani vrhovski gostinec Avguštin Devetak, se letos prvič predstavlja na največji poulični prireditvi v Gorici. Na stojnici, ki so jo posvetili lokalni enogastronomiji, lahko okusimo jedi in pridelke z oznako Slow Food iz raznih krajev Furlanije - Julijske krajine, med katerimi so kruh pan di sorc, sir çuç di mont, jabolka iz Furlanije in hruške vrste klotzen, zelje, goriška roža, česen iz Rezije, divji radič radic di mont, suhomesnati izdelek pitina, pestat di Fagagna in čebula iz kraja Cavasso, poleg tega pa še rešeljikov kraški med in sir kraške ovce, za katera so priznanje prejeli pred kratkim.

»Lepo je, da se v Gorici in tudi na Okusih ob meji predstavi nekaj novega v vidiku leta 2025,« pravi predsednik goriške sekcije Avguštin Devetak, ki upa, da jih bo goriška občina naslednje leto spet povabila v goste po letošnji zelo pozitivni izkušnji. Čeprav so Okusi ob meji znani predvsem po zabavi, želijo predstavniki krajevnih skupnosti Slow Food najti prostor tudi za svoje izdelke in na mednarodno prireditev prinesti tudi delček lokalnosti. »Ljudje se zanimajo, navdušeni so bodisi tisti, ki naše realnosti že poznajo, kot tisti, ki prvič slišijo za nas. Ti se ustavijo, vprašajo, se pozanimajo in prav radi poslušajo razlage pridelovalcev,« pravi Avguštin Devetak; ravno po njegovi zaslugi se je goriška sekcija združenja Slow Food povezala tudi z Združenjem pridelovalcev rebule z Oslavja, ki mu predseduje Martin Figelj. Na stojnici skupnosti Slow Food je tako mogoče okusiti vina vseh sedmih pridelovalcev, ki so vključeni v združenje – Dario Prinčič, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic in Radikon.