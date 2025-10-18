Na Oslavju zasadili skupen vinograd avtohtone rebule

Pridobiti niso želeli brezhibne sorte, daleč od tega. Cilj Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja je bil ohraniti pristno in avtohtono oslavsko rebulo. V sklopu projekta Banca della ribolla di Oslavia - Banka rebule v vinogradih njenega porekla na Oslavju, ki so ga predstavili včeraj, so izbrali mladike trt rebule starejših vinogradov. Iz primerkov, ki niso kazali znakov bolezni lesa, so nato pridobili okrog dvesto mladih trt, ki so jih posadili nedaleč od obeliska štirih generalov na Oslavju. Skupen vinograd bo nekak živ arhiv avtohtone oslavske rebule, od koder bodo lahko proizvajali nove mlade trte. Iz grozdja skupnega vinograda nameravajo tudi pridelati reprezentančno vino.

Za projektom dolgoročna vizija

Pri projektu sodelujejo kleti Fiegl, La Castellada, Primosic, Prinčič, Radikon, Il Carpino in Dario Prinčič. »Proces je bil dolg,« razlaga predsednik združenja Saša Radikon in pristavi, da projekt traja že skoraj štiri leta. Za tem pa stoji dolgoročna vizija. »Gre za živi arhiv, ki ohranja biotsko raznovrstnost sorte, zagotavlja spomin na preteklost in ponuja konkretna orodja za reševanje prihodnjih podnebnih in vinogradniških izzivov,« pravijo pobudniki. »Oslavje je bilo priča številnim vojnam in grozotam. Legenda pravi, da je iz vojnega jarka vzklila mlada trta rebule,« pravi Matej Figelj in poudari, da je pra vna tem območju nastal skupen vinograd, ki ima torej še dodatno simbolno vrednost. Ko so vinograd sadili, je vsak član združenja prispeval eno orodje, tudi v prihodnosti se bodo pri raznih delih vrstili, Matej Figelj pa bo poskrbel za škropljenje. »Vse skupaj poteka zelo demokratično,« pravi in izrazi ponos, ker so vsi člani takoj sprejeli pobudo. »Svet bi potreboval več rebule in manj vojne,« zaključi Figelj.