Na Petrolovem prodajnem mestu Golo brdo začasno ne točijo goriva

Zaradi izrednih vremenskih razmer Petrolove cisterne ne morejo dostopati do prodajnega mesta Golo brdo v Brdih. Posledično je točenje goriva na prodajnem mestu začasno onemogočeno, so danes sporočili iz družbe.

Prodajno mesto je kljub temu odprto in nemoteno izvaja prodajo trgovskega blaga in storitev. Za oskrbo z gorivom je uporabnikom na voljo najbližje prodajno mesto Štaloni, oddaljeno 11,5 kilometra, kjer poslovanje poteka nemoteno.

Družba Petrol aktivno spremlja razmere na terenu in bo takoj, ko bodo vzpostavljeni ustrezni in varni pogoji, zagotovila ponovno možnost točenja goriva na prodajnem mestu Golo brdo, so še navedli.

V noči na ponedeljek je hudo neurje prizadelo območja občin Brda, Kanal ob Soči in Tolmin. Zalilo je več objektov, sprožilo se je več zemeljskih plazov, več cest na hribovitih območjih je bilo močno poškodovanih, tako da je bilo sprva nekaj zaselkov odrezanih od sveta.