Na Pistolettovi krogli tudi Primorski dnevnik

Na krogli umetnika Michelangela Pistoletta iz Bielle, ki je že prepotovala ves svet, se bo na odprtju Evropske prestolnice kulture 2025 v soboto, 8. februarja, kotalil tudi Primorski dnevnik.

Pri zaključni fazi ustvarjanja kipa iz časopisnega papirja bodo sodelovali dijaki goriškega umetnostnega liceja Max Fabiani. Pri svojem delu bodo uporabili stare izvode Primorskega dnevnika in časopisa Il Piccolo, posvečene dogodkom, ki so zaznamovali krajevno zgodovino: od pariške mirovne pogodbe, nedelje metel in osimskega sporazuma vse do vojne za slovensko osamosvojitev, vstopa Slovenije v Evropsko unijo in območje izvajanja schengenskega sporazuma, razglasitve osvojitve naziva Evropske prestolnice kulture in goriškega obiska dveh predsednikov, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, oktobra 2021. Na krogli bo tudi kopija prvega izvoda Primorskega dnevnika, ki je izšel 13. maja 1945 v Trstu.

Na odprtju Evropske prestolnice kulture bo krogla začela svojo pot na Travniku, od koder jo bo okrog 13. ure približno tristo mladih članov krajevnih športnih društev in tudi nekaj vrhunskih športnikov kotalilo po ulicah Carducci in Pellico mimo Trga De Amicis vse do Škabrijelove in Erjavčeve ulice. Krogla bo nazadnje dosegla prizorišče umetniškega spektakla na travniku pred novogoriško mestno hišo, kjer jo bodo osvetlili.