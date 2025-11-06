Na Pixxelpointu letos o resonančnih resničnostih

Nova Gorica bo letos v sodelovanju z Gorico med 13. in 23. novembrom gostila 26. edicijo mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, katerega tema je letos Resonančne resničnosti v četrtem prostoru. Na festivalu se bo zvrstilo okoli 40 različnih dogodkov, sicer pa bo sodelovalo preko 60 umetnikov iz več kot 30 držav.

Festival se bo dogajal na več lokacijah, letos so se dosedanjim pridružile tudi nove. Vključuje razstave, performanse, zvočna okolja, diskusije, delavnice in študentske projekte. Pixxelpoint prepleta umetnostno mediacijo, izmenjavo znanja, koprodukcije z lokalnimi institucijami in vključevanje skupnosti. Poudarek bo letos tudi na dostopnosti, sodelovanju in trajnih odnosih - od Nove Gorice do Gorice in širše regije ter mednarodnih partnerjev v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica.

»Festival spreminja somestje Nove Gorice in Gorice v živi laboratorij umetnosti, znanosti in tehnologije,» je na današnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedala vodja festivala Pavla Jarc.

Poleg prostorsko specifične razstave na obeh straneh meje Pixxelpoint prinaša tudi performativne sprehode in pop-up situacije, paleto DJ nastopov in intermedijskih koncertov, ob katerih potekajo delavnice umetne inteligence in iger ter dvodnevni simpozij. »Skupaj smo našteli 37 uradno zabeleženih dogodkov, ki jih ponujamo strokovni in širši javnosti, ker pa je festival živo dogajanje, bo gotovo še kakšen več. Vsi dogodki so brezplačni,» je še pojasnila Pavla Jarc.