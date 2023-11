Na pobočju Sabotina srečanje z nutrijo

Pred dnevi mi je telefoniral prijatelj Mirko Radinja iz Štmavra in mi z razburjenim glasom povedal, da je večer prej zraven njegovega doma naletel na nič manj kot na nutrijo. Njegov pes je močno lajal in ker je mislil, da se v bližini potepa kaka lisica - pred časom mu je že odnesla nekaj kokoši -, se je oborožen s svetilko podal na ogled v smeri, proti kateri se je zaganjal pes.

Ob cesti, stisnjeno ob podporni zid, pa je zagledal manjšo žival, za katero je najprej mislil, da je jazbec ali nekaj podobnega. Ko pa se je približal in posvetil, je ugotovil, da to ni nič drugega kot nutrija. Nad najdbo je bil začuden, saj je znano, da nutrije živijo ob rekah ali večjih potokih, nikoli pa ne daleč od vodnih tokov. Seveda se je vprašal, kako je nutrija, za katero je ocenil, da gre za samca težkega 5-6 kg, zlezla tako visoko na pobočje Sabotina. Nekateri domačini so mu sicer pred časom povedali, da so to žival že videli v dolini, v potoku Pevmica, toda od Pevmice do njegove hiše v Štmavru je kar daleč in tudi ni večjih potokov, ki bi bili vabljivi za to izrazito vodno žival, ki ji pravijo tudi bobrovka.