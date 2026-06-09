Na pošto tudi po potni list

Podjetje Poste Italiane v okviru projekta Polis, ki zajema občine do 15.000 prebivalcev, obnavlja svoje urade tudi v nekdanji goriški pokrajini.

Doslej so prenovo prostorov že izpeljali v osemnajstih občinah iz nekdanje goriške pokrajine, med katerimi je tudi Doberdob. Obnovitvena dela so ravnokar v teku v občinah Sovodnje, Števerjan in Medea, medtem ko se v Koprivnem morajo še začeti. V Furlaniji - Julijski krajini bodo skupno prenovili 202 poštna urada, na državni ravni pa kar 6933, za kar bo šlo 800 milijonov evrov. Polovico sredstev bodo črpali iz Sklada za okrevanje in odpornost, polovico bo zagotovilo podjetje Poste Italiane. V večini izmed prenovljenih poštnih uradov bodo po novem izdajali tudi razna potrdila matičnih uradov in zavoda INPS. Podjetje Poste Italiane poleg tega širi mrežo uradov, kjer je mogoče zaprositi za potni list; med njimi je tudi Doberdob. Številna poslopja so opremili s fotovoltaičnimi paneli, pred poštami v nekaterih občinah so postavili tudi polnilnike za električne avtomobile (med njimi so tudi Sovodnje). Večino prenovljenih poštnih uradov v goriški pokrajini je po novem opremljenih s »pametnim« sistemom za ogrevanje in klimatizacijo, ki zagotavlja 15-odstotni prihranek električne energije in 10-odstotni prihranek, kar prispeva k znižanju okoljskih izpustov.